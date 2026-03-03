Урок по родолюбие на две колела: Мартин Геров изкачи Шипка с легендарното „Балканче“

Националният празник 3 март се превърна в повод за едно необикновено спортно предизвикателство. Фитнес инструкторът Мартин Геров реши да почете паметта на героите, изкачвайки връх Шипка с легендарното колело „Балканче“. За Мартин този ретро велосипед, произведен преди повече от половин век, не е просто стар предмет, а истинско олицетворение на детските спомени и духа на свободата.

Въпреки 16-километровия стръмен наклон, автентичното „Балканче“ – оборудвано с оригиналния си фар, звънец и контра – се оказа в отлична форма за прехода. С тази своя проява Геров се надява да вдъхнови и други собственици на класическия български велосипед да се присъединят към него в бъдеща обиколка на страната, обединявайки почитта към историята със здравословния начин на живот, предава NOVA.

