За една година Kaufland дари 12 тона кучешка храна на столичните приюти

Kaufland България предостави общо 12 тона кучешка храна на приютите на Общинско предприятие „Екоравновесие“ в София през 2025 г. Дарението е част от дългосрочния социален ангажимент на ритейлъра и се реализира чрез ежемесечна подкрепа от по един тон храна.

Висококачествените продукти от собствената марка K-Carinura осигуриха ежедневното изхранване на над 1300 кучета, настанени в приютите в с. Богров, кв. „Сеславци“, кв. „Слатина“ и ветеринарната клиника „Връбница“. За обектите на общинското предприятие са необходими около 16 тона храна месечно, което прави подобна подкрепа ключова за грижата за животните.

Храната K-Carinura е с високо съдържание на месо, без изкуствени оцветители, ароматизатори, соя и добавена захар. Тя е произведена по стандартите на Европейската федерация за производители на храни за домашни любимци (FEADIAF) и е разработена с участието на ветеринарни лекари.

„Изключително сме признателни на Kaufland България за месечните дарения през последната година. Това е огромен жест на доверие и сме щастливи да имаме такъв партньор в каузата ни. Ежемесечната подкрепа ни дава сигурност и предвидимост в грижата за над 1300 кучета. Подобно по мащаб и регулярност дарение се случва рядко и има реален ефект върху ежедневната ни работа и благосъстоянието на животните“, коментираха от ОП „Екоравновесие“.

Освен от качествена храна, кучетата в приютите се нуждаят и от медицински грижи, внимание и движение. Всяка събота в приюта в Сеславци, а в Горни Богров и през двата почивни дни се организират разходки с доброволци, които са важна част от социализацията на животните и увеличават шансовете им за осиновяване. Сред доброволците са хора от всякаква възраст, както и семейства с малки деца. Средно между 30 и 50 кучета намират нов дом всеки месец.