Маратон затваря голяма част от София през уикенда

Маратон, който ще се проведе този уикенд в София, затваря и променя движението в столицата.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 20:00 часа на 8.10.2024 г. до приключване на мероприятието на 13.10.2024 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“ – 3 паркоместа.

От 03:00 часа на 12.10.2024 г. до приключване на мероприятието на 13.10.2024 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 03:00 часа на 12.10.2024 г. до приключване на мероприятието на 13.10.2024 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

От 03:00 часа на 12.10.2024 г. до приключване на мероприятието на 13.10.2024 г. по маршрутите на Маратона.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

От 12:00 часа на 12.10.2024 г. до 19:00 часа на 13.10.2024 г. по бул. „Цар Освободител” между пл. „Независимост” и ул. „Г. С. Раковски“.

От 15:00 до 19:00 часа на 12.10.2024 г. по:

бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

пл. „Независимост“;

бул. „Кн. Мария–Луиза” между бул. „Александър Стамболийски” и ул. „Козлодуй”;

пл. „Лъвов мост“;

бул. „Сливница“ в посока пл. „Сточна гара“ между ул. „Кн. Борис I“ и пл. „Лъвов мост“;

бул. „Сливница“ в посока ж.к. „Люлин“ между ул. „Будапеща“ и пл. „Лъвов мост“;

ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“;

бул. „Кн. Александър Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“;

бул. „Витоша” между ул. „Алабин” и бул. „Александър Стамболийски”; – бул. „Тодор Александров” между бул. „Кн. Мария-Луиза” и бул. „Христо Ботев”;

бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Витоша“;

ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“; – ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Ангел Кънчев“;

ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“; ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

– ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Кн. Александър Дондуков”;

ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „11-ти август”;

ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”.

Промени ще има и в движението на градския трансорт.

Автобусни линии № 11, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 и тролейбусни линии № 6 и 11 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Автобусна линия № 200 в посока пл. „Ал. Невски“ – изпълнява последен курс по часово разписание до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“/бул. „Цариградско шосе“, направо по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ с изключване от маршрут от спирка с код: 1290 „Орлов мост“ за АП „Малашевци“.

Трамвайна линия № 1 и 27 – от ж.к. „Иван Вазов“/ж.к. „Борово“ по маршрутите до пл. „Македония“, надясно по ул. „Алабин“, надясно по ул. „Граф Игнатиев“ до пл. „Журналист“ двупосочно.

Трамвайна линия № 12: от ж.к. „Връбница-1“ по маршрутите си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня МарияЛуиза“, наляво по ул. „Козлодуй“ до кв. „Орландовци“ двупосочно.

Трамвайна линия № 18: от кв. „Орландовци“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ и ул. „Козлодуй“, надясно по бул. „Княгиня Мария-Луиза“ до метростанция „Хан Кубрат“, двупосочно.

Трамвайна линия № 20 и 22: от депо „Искър“/автостанция „Изток“ маршрутите се скъсяват до обръщателно колело паметник „Васил Левски“ двупосочно.

Тролейбусна линия № 1 се разделя на два маршрута: – От ж.к. „Левски-Г“ по маршрута си до кръстовището на ул. „Острово“ и бул. „Владимир Вазов“, наляво по ул. „Тодорини кукли“, наляво по бул. „Владимир Вазов“ и по маршрута си до ж.к. „Левски-Г“; – От ж.к. „Борово“ по маршрута си до кръстовището на бул. „Васил Левски“ и бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ (кино „Одеон“) и по маршрута си обратно към кв. „Борово“.