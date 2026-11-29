Спортната зала на СУ „Никола Велчев“ събра млади състезатели от цяла България в турнира по класическа борба за „Купа Самоков“! В надпреварата участваха 238 деца от 22 клуба, разпределени в три възрастови групи – подготвителна, първа и втора. Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов откри турнира и приветства младите спортисти. В обръщението си той припомни дълбоките корени на самоковската школа по борба и приноса на личности като Васил Сайменов – нейния основател, Бисер Георгиев – световен шампион и почетен гражданин на Самоков, и Илиян Георгиев – бивш национален състезател и директор на Спортното училище „Никола Велчев“.

„Днес тази традиция е в ръцете на младите състезатели. Вярвам, че сред вас са бъдещите шампиони, които ще прославят България и Самоков“, подчерта кметът.

Той изрази благодарност към председателя и треньор на СК „Рилски спортист“ Николай Кашинов и неговия екип за усилията, с които развиват борбата и поддържат традициите на самоковската школа.

Сред официалните гости беше и Даниела Трохарова – началник на отдел „Спорт, образование, култура и младежки дейности“ в Община Самоков.

За Самоков борбата е много повече от спорт – тя е традиция, възпитание и характер. А най-хубавото доказателство, че тази традиция има бъдеще, са децата, които днес излязоха на тепиха.

Нашите състезатели от СК „Рилски спортист“ се представиха достойно, завоювайки 3 купи и общо 11 медала - 3 златни, 4 сребърни и 4 бронзови