Трамвай дерайлира на площад "Възраждане" в столицата. Въпреки отдавна известната прогноза за настъпващото влошаване на времето и силен снеговалеж улиците и булевардите в София не бяха в готовност да осигурят движението на градския транспорт. Спирките в по-голямата част бяха недостъпни за гражданите. Към 11 часа сутринта на обръщалото на трамваите 10 и 1 в кв. Западен парк нямаше нито един трамвай. Припомняме, че релсовото трасе в района беше ремонтирано наскоро. Шофьор на автобус сподели пред репортер на Actualno.com, че заради неудобствата на гражданите градският транспорт днес би трябвало да бъде безплатен.

Ситуацията не е чак толкова драматична, не за първи път вали сняг

Да не се вайкаме

Припомняме, че по-рано кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да поемат лична отговорност за почистването на снега пред домовете си. В публикация в Instagram той отправи послание към хората, които критикуват работата по снегопочистването, като заяви, че приема коментари и оплаквания само ако са придружени със снимка на почистения от подателя тротоар: „Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат“, написа Терзиев.

Той подчерта, че всеки има ангажимент към поддържането на градската среда, независимо от професията си. „Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, посочи столичният кмет.

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