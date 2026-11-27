Първите 25 от общо 42 нови автобуса Mercedes-Benz CapaCity вече са в София и ще обслужват едни от най-натоварените линии в градския транспорт – 204 и 280. За пристигането на рекордно дългите за столицата превозни средства съобщи кметът Васил Терзиев, като подчерта, че те са най-дългите автобуси, движили се някога в града. Всеки от новите автобуси е с дължина 19,7 метра и може да побира минимум 165 пътници.

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Това, по думите на кмета, трябва сериозно да облекчи трафика в пиковите часове по двата ключови маршрута. Автобусите са нископодови, оборудвани са с климатизация и разполагат с четири широки врати за по-бързо качване и слизане и по-комфортно пътуване.

Според графика, обявен от столичния кмет, останалите 17 автобуса от поръчката ще пристигнат в София до пролетта. С пълното обновяване на състава по тези линии Столичната община планира окончателно да изведе от движение най-старите високоподови автобуси без климатик, които все още обслужват пътниците.