На пл. „Независимост“ в Община Елин Пелин се проведе празничен концерт с участието на Румънеца и Енчев. На коледния пазар в общината имаше ароматно греяно вино, вкусна топла скара, сладки и солени изкушения, разнообразни коледни предложения на достъпни цени.

Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия и с грижа за вашата безопасност и тази на вашите деца, атракционите няма да работят. Благодарим Ви за разбирането!

Не позволявайте на времето да помрачи празничното ви настроение!, призовават от Община Елин Пелин. Заповядайте да усетите духа на Коледа, да се насладите на хубава музика, да запечатате красиви моменти сред приказната ни коледна украса и да подкрепите каузата „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“, допълват още от Общината при посещението на коледния базар. Защото коледната магия е още по-красива, когато е споделена!