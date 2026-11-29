Кметът на София Васил Терзиев призова гражданите да поемат лична отговорност за почистването на снега пред домовете си. В публикация в Instagram той отправи послание към хората, които критикуват работата по снегопочистването, като заяви, че приема коментари и оплаквания само ако са придружени със снимка на почистения от подателя тротоар. Още: Ситуацията не е чак толкова драматична, не за първи път вали сняг

Оплакванията от дивана не важат

Още: И БДЖ го закъса от снега: Стана ясно има ли бедстващи хора по гарите

„Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат“, написа Терзиев.

Той подчерта, че всеки има ангажимент към поддържането на градската среда, независимо от професията си. „Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, посочи столичният кмет.

Терзиев призова сигналите за непочистени спирки да се подават чрез платформата Call Sofia, откъдето те се насочват директно към Столичния инспекторат. По думите му само за последното денонощие са наложени близо 100 000 евро санкции на фирмите за установени нарушения и неизпълнение на задълженията им.

Кметът благодари на служителите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се в почистването. „Продължаваме и с работата, и с контрола. Само заедно сме силни. Когато всеки положи усилия, градът ни става по-хубав за всички“, написа той.

Терзиев отправи и иронична забележка към критиците: „За да има спокойствие в душите на вечно критикуващите, аз изчистих преди кафето сутринта.“

Още: Рекордно навалял сняг на Шипка, десетки населени места в Габровско са без ток