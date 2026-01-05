Община Елин Пелин обяви програмата си за Йордановден

На 6 януари 2026 г., християнският празник Богоявление – Йордановден в град Елин Пелин ще спазим традицията за вадене на Богоявленския кръст от младите мъже и леденото хоро в реката. От 08:30 ч. в храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, гр. Елин Пелин с Божествена Света Литургия. В 09:45 ч. ще тръгне Литийно шествие от храма в гр. Елин Пелин до река Лесновска /района на Черния мост/. От 10:00 часа на брега на реката ще се извърши Велик Богоявленски Водосвет и хвърляне на Светия Кръст във водата.

Според народните поверия, който извади кръста от водата на този ден, бива честит и здрав през цялата година. Ако хвърленият във водата кръст замръзне, предвещава се здраве и голям берекет. Ако пък времето е студено и сухо, се приема като знак за плодородна и добра година.

ЗАПОВЯДАЙТЕ! Нека ЗАЕДНО да отбележим един от най-големите християнски празници - Богоявление!