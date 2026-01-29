От утре? Новите цени за зони и паркиране в София влизат в сила

Върховният административен съд (ВАС) взе решение разширяването и поскъпването на зоните за платено паркиране в София да бъдат върнати със задна дата - от 5 януари 2026 г. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приета на 13 ноември 2025 г. от Столичния общински съвет (СОС). Определението е окончателно.

Със същото определение ВАС прекратява и съдебното производство по делото, образувано пред съда, по частна жалба на Столичния общински съвет против определението на първоинстанционния съд. ВАС приема, че определението на АССГ е валидно, но недопустимо и поради това следва да бъде обезсилено.

Пред репортер на Actualno.com от общината съобщиха, че тълкуванието на решението показва, че изпълнението трябва да стартира още утре (30 януари), но техническа възможност за това няма. Очаква се от Центъра за градска мобилност да съобщят кога най-рано промяната може да стане факт. От общината съобщиха още, че в следващите часове ще бъде дадена допълнителна информация по въпроса.

Припомняме, че СОС гласува, че синя и зелена зона в София поскъпват от 5 януари 2026, като цените им станат съответно 2 и 1 евро. Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни.

Зоните за платено паркиране се разширяват, като към тях влизат част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток”.

Аргументите

Съдът аргументира решението си с това, че актовете за изменение и допълнение на нормативни административни актове не пораждат самостоятелно действие, а обслужват основния подзаконов нормативен акт, който изменят или допълват. Те имат вторичен характер, защото с тях се внасят промени в съдържанието на действащи подзаконови актове.

От друга страна предвид факта, че всеки един акт за изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт обслужва действащия основен подзаконов акт и има вторичен характер след влизането си в сила престава да бъде самостоятелен, тъй като от този момент той става част от подзаконовия акт, който се изменя и допълва.

Върховните магистрати приемат, че наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, в частта с която се внасят изменения в текстовете на Наредбата относно цените на платеното паркиране в София, работното време на зоните за паркиране и техният обхват и цени, както и относно размера на глобите за нарушителите не би могла да поради самостоятелно правно действие, поради което упражненото от съда правомощие да спре предварителното изпълнение на Наредбата за изменение и допълнение е лишено от предмет.

Припомняме, че АССГ определи като нищожно решението на Столичния общински съвет за поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София на 27 ноември 2025 г., а реформата влизаше в сила от 5 януари 2026 г.