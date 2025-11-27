Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

Административен съд София-град определи като нищожно решението на Столичния общински съвет (СОС) от 13 ноември тази година за поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София. Решението на Административен съд София-град подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд. Промените предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет.

Ето какво предвиждаше решението:

Новите цени

Според решението на СОС в сила от 5 януари 2026 г. трябваше да влязат нови цени за паркиране – 2 евро на час за синя зона и 1 евро – за зелена, при съответно от 2 лв. и 1 лев в момента. Съветниците решиха още, че се повишава и цената на годишния стикер на 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона. При втора кола ще се плаща съответно 300 и 200 евро. Предлага се и разширяване на платените зони за паркиране, което ще се случва поетапно от 2026 г. С гласуваните от СОС промени се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе на столицата.

Разширяване на зоните

Към синята зона се прибавят площадите "Македония" и "Руски паметник", кварталите "Крива река", "Иван Вазов", както и част от "Лозенец" - между бул. "Евлоги Георгиев" и ул. "Св.Наум", част от ж.к. "Яворов".

Разширява се обхвата на зелената зона, като тя ще се увеличи и ще включва квартал "Банишора", южната част на София до бул. "Каблешков", "Гео Милев", "Слатина", "Изток", "Изгрев", част от "Дианабад", "Коньовица", "Студентски град" и "Подуяне".

Няма да има червена зона, но се променя работното време на платените зони. Синята зона от догодина ще работи и в неделя, както и в празнични дни. Зоните ще работят от 9:00 до 21:00 часа.

Ако всички промени влизат в сила от 5 януари догодина, то става ясно, че новите зони ще влизат поетапно, тъй като има нужда от технологично време.

Служебен абонамент

Въвеждат се и ограничения за служебния абонамент като те могат да заемат до 10% от подзоната. Цената на паркомясто в този режим скача близо 3 пъти и за синя зона ще струва 800 евро, а за зелена - 500 евро. Денонощен служебен абонамент в синята зона ще струва 1600 евро, а в зелена - 1000 евро. Очакванията са така да се освободят около 500 паркоместа.

За да се даде възможност на студентите, които имат автомобили, да си купят винетен стикер за паркиране след въвеждането на зелена зона в "Студентски" за издаването им ще са нужни настанителна заповед или договор за наем на общежитие.

И електромобилите трябваше да плащат

Електрическите автомобили, които в момента паркират безплатно в зоните, вече ще бъдат ограничени, но от 1 януари 2027 г. Те ще имат право на 3 часа безплатен престой, а след изтичането им ще плащат всеки час на цената на съответната зона. За тях обаче няма да важи ограничението за престой. Освен това собствениците на електромобили вече ще трябва да си купуват винетен стикер за паркиране.

За бизнеса car sharing също се въвежда режим, подобен на такситата. Те ще дължат годишна такса от 425 евро, който ще може да се заплаща на 2 вноски.

Новата наредба за паркиране в София не е просто промяна на цени, а мащабна реформа, която ще гарантира прозрачност и по-добро управление на приходите от паркиране, аргументираха се вносителите на доклада от ПП-ДБ.

"Това е реформа с визия – средствата ще се използват за подобряване на инфраструктурата, създаване на нови паркинги и зарядна мрежа за електромобили. За нас това е пример как публичните пари могат да работят прозрачно и в интерес на гражданите", заяви Симеон Ставрев.

Според разчетите реформите ще доведат до допълнителни приходи от около 75 млн. лв. годишно. Средствата ще отиват за ремонт на тротоари - 20 млн. лв., за строителство на паркинги и закупуване на превозни средства за градски транспорт - 20 млн. лв., за финансиране на градския транспорт - 20 млн. лв. и 15 млн. лв. за големи инфраструктурни обекти.