Задна за платеното паркиране в София: Васил Терзиев обяви ще плащаме ли повече от догодина

Каквото реши съдът за двойно по-високите цени и разширяването на зоните за платено паркиране в София. На база на определението на съда ще се решат и последващите действия. Много е трудно да има ред, реформа на паркирането и средства за облагородяването на градската среда, където би се разширила зоната за паркиране. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг пред журналисти. Още: С намек за връзки на ДПС в съда: Столична община ще обжалва стопираните нови цени за паркиране

Снимка: БГНЕС

По думите му на базата на това къде сме и какво предстои като съдебни решения, реформата в паркирането, може и да не бъде въведена през 2026 година.

Кметът на София коментира и освободения паркинг пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ от коли. Терзиев се надява трайно паркингът около храм-паметника да бъде вече изцяло пешеходна зона. „От утре няма да има стотици коли, които стигаха до входа на храма“, каза още Васил Терзиев.

Снимка: БГНЕС

Въвежда се временна организация на сметосъбирането в столичните квартали „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. 14 камиона с резерв, допълнителна техника и фирми ще бъдат разположени в трите столични квартала“, заяви още кметът на София Васил Терзиев на брифинг пред журналисти за организацията на сметосъбирането в трите района от 1 декември 2025 г. и гарантирането на непрекъснатост на услугата.

Васил Терзиев се надява кризата с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ да бъде разрешена в рамките на 2-3 седмици.

Той призова гражданите да изхвърлят отпадъците разделно и да бъдат прилежни какво и как отива в цветните контейнери.

„Изключително важно е да не се изхвърлят строителни отпадъци, да не се изхвърля едрогабаритен отпадък и това, което е за цветните контейнери, да не отиде в сивите кофи“, уточни кметът. Терзиев успокои гражданите, че е свършена необходимата работа, има подготовка, мобилизация, доброволци и фирми, които с допълнителна техника, да има непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Заместник-кметът по екологичните въпроси към Столична община Надежда Бобчева посочи, че Столична община разполага с 5 собствени камиона и 6 малки камиона. На разположение на общината са и допълнителен ресурс за сметосъбирането на отпадъците трите столични квартала, уточни тя, но не пожела да каже откъде ще бъдат осигурени.

Техника от „Люлин“ и „Красно село“ няма да бъдат пренасочвани да чистят „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“.

Шефът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО) Николай Савов увери, че всяка една кофа ще бъде изчистена бързо и навременно. Няма вариант, при който да няма нито една преливаща кофа, но всяка една такава, ще бъде изчистена своевременно, добави той.

