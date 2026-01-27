Паркирането в София и изборите: Може да има съдебна изненада според общински съветник

Промените за паркирането (в София) са блокирани. В момента нищо не се случва. Чакаме Върховният административен съд (ВАС) да вземе решение дали можем да изпълняваме наредбата, която сме приели за новите правила за паркиране или не. Съдът доста се забави. Ще спекулирам и с риск да обидя някой, но според мен чакат сигнал от Делян Пеевски кога и какво да направят. Това каза за Actualno.com общинският съветник от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев относно поетапното разширяване и поскъпване на синята и зелената зони за паркиране в столицата. Припомняме, че те трябваше да влязат в сила от 5 януари 2026 г., но бяха спрени след десетки жалби, сред които и на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Какви са вариантите?

По думите на Ставрев има няколко възможности. "Едната възможност е точно преди изборите съда да каже, че тези цени могат да влязат в сила. Софиянци няма да са много щастливи точно преди изборите да им се вдигнат цените за паркирането", обясни той.

Другият вариант според него е съдът да каже, че след като свърши делото, което може да отнеме няколко години, цените да влязат в сила.

"Дълбоко съм притеснен от ефективността и обективността на съдебната ни система. И само фактът, че това решение се бави толкова време, предвид това, че Столичният общински съвет (СОС) е независим орган, който може да приема каквито и да е решения, свързани с паркирането, което ни е вменено по закон, ме навява на мисълта, че съдът ще вземе политическо решение", аргументира се той.

Общинският съветник обясни, че съдът не може да коментира по същество цените. Той може да отмени част от решенията, които СОС са приели, но за тази цел трябва да има заседания. "Те могат да се произнесат по законността на определени текстове. Бързият вариант до изборите е да кажат пускаме или не наредбата", добави Ставрев.

Решението на общинските съветници предвижда двойно поскъпване на синята и зелената зони, чиито цени не са променяни от 2012 г. Освен това обхватът на платеното паркиране се разширява, като ще обхваща квартали извън центъра, като "Сухата река", "Гео Милев", "Изгрев", "Борово" и "Студентски град".