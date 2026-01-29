Спорт:

Терзиев: Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици

29 януари 2026, 19:48 часа 303 прочитания 0 коментара
Терзиев: Няма да има промени в зоните за паркиране от утре или в следващите седмици

Върховният административен съд се произнесе по част от решенията, свързани с реформата в паркирането в София. В тази връзка кметът на Столична община Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране. „Решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано“, подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите. „Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълни той.

Още: От утре? Новите цени за зони и паркиране в София влизат в сила

Васил Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, заяви кметът.

Още: Паркирането в София и изборите: Може да има съдебна изненада според общински съветник

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите. „Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите“, каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Синя зона София Васил Терзиев
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес