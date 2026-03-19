Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 25 МИР - София

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Андрей Любомиров Георгиев

2. Емилия Красимирова Кехайова

3. Мария Христова Савчева

4. Бранимир Димитров Ламбиев

5. Стела Мариянова Маринова

6. Николай Генадиев Тошев

7. Моника Петрова Ангелова

8. Ана Иванова Кръстанова

9. Михаел Димитров Лещански

10. Николай Илков Кючуков

11. Славян Радоев Радойчовски

12. Марин Начев Танев

13. Георги Климентов Георгиев

14. Пламен Милчев Горанов

15. Емил Неделчев Стоянов

16. Антония Руменова Миланова

17. Велизар Антонов Методиев

18. Веселин Спасов Ризов

19. Георги Илиев Станев

20. Георги Трайков Дамянов

21. Гергана Горанова Маринова

22. Шабан Мехмедов Моллов

