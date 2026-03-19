Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 25 МИР - София

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 25 МИР - София за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Бойко Илиев Рашков

2. Катя Максимова Панева

3. Александър Димитров Симидчиев

4. Марин Михайлов Тихомиров

5. Мирослав Йорданов Мавров

6. Радко Константинов Кръстанов

7. Людмил Константинов Тетевенски

8. Александър Цветанов Иванов

9. Пламена Александрова Димитрова

10. Велин Ангелов Пеев

11. Никола Иванов Алексиев

12. Ивайло Йорданов Йорданов

13. Петър Христов Христов

14. Мануел Круменахер

15. Георги Веселинов Черкезов

16. Николай Стоянов Шопов

17. Николай Стефанов Бошняков

18. Георги Евтимов Атанасов

19. Симеон Димитров Николов

20. Йона Йорданова Генчева

21. Кристин Николаева Станкова

22. Филип Калинов Йорданов

23. Кристиян Борисов Кирилов

24. Огнян Александров Костадинов

25. Росен Атанасов Неделев

