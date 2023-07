iPhone 14 и iPhone 14 Plus на атрактивни цени с план от Vivacom

Клиентите на Vivacom ще могат да закупят iPhone 14 128 GB с включен адаптер за 51,98 лева на лизинг за 36 месеца при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited 300 и iPhone 14 Plus 128 GB за 55,98 лева на лизинг за 36 месеца при сключване на 24-месечен договор със същия мобилен план.

iPhone 14 идва с памет от 128 GB, 256 GB и 512 GB и възможност за разнообразна гама от стилни цветове – полунощно, астро бяло, червено, синьо, виолетово и жълто. Хитовият смартфон разполага с 6,1-инчов OLED Super Retina XDR дисплей, мощна система с двойна камера и революционна предна камера с автофокус и бленда f/1.9. iPhone 14 използва чипсет A15 Bionic и най-персонализираната и сигурна операционна система – iOS 16. Устройството предлага за първи път функция за безопасност, която позволява изпращане на сигнал за помощ при бедствена ситуация или катастрофа.

iPhone 14 Plus е оборудван с 6,7-инчов OLED Super Retina XDR дисплей с висока защита от прах и вода. В сравнение със стандартния модел, iPhone 14 Plus е с 31 грама по-тежък и има по-голяма батерия със значително по-продължителен живот. iPhone 14 Plus и iPhone 14 споделят еднакви камери, чипсет и операционна система. И двата модела се предлагат с капацитет от 128 GB, 256 GB и 512 GB.

