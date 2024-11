Лекар: Защо витамин D е жизненоважен за тялото ни през зимата и как да си го набавим

Зимата носи по-студени дни и по-малко слънчева светлина, така че много хора имат проблеми с дефицит на витамин D през този период. Този основен витамин се произвежда от телата ни, когато сме изложени на слънчева светлина и играе ключова роля в поддържането на здравето на костите, имунитета и общото благосъстояние. През зимните месеци, поради липсата на естествена светлина, е особено важно да се осигури достатъчен прием чрез диета и хранителни добавки.

Изследвания, публикувани в The Journal of Alimentary Pharmacology and Therapeutics, показват, че почти 50% от населението има недостатъчна концентрация на витамин D в кръвта, особено през зимата и ако живеят в северните страни.

Защо витамин D е важен?

Витамин D помага на тялото да абсорбира калций, който е от решаващо значение за здрави кости и зъби. Освен това поддържа имунната система, като намалява риска от инфекции и някои автоимунни заболявания. Освен това изследванията показват, че дефицитът на витамин D може да бъде свързан с лошо настроение и депресия, което е особено важно през мрачните зимни месеци.

Препоръчителният дневен прием на витамин D варира в зависимост от възрастта, пола и други фактори, но като цяло възрастните трябва да получават около 600 IU (15 mcg) на ден. За тези, които не могат да получат достатъчно витамин D от слънцето, диетата и добавките могат да бъдат ключови.

Кои храни са най-добрите източници на витамин D?

Въпреки че по-голямата част от витамин D е трудно да се набави само чрез храната, някои храни могат да допринесат значително за неговия прием. Най-добрите източници са:

- Мазни риби: Сьомга, скумрия, риба тон и сардини са отлични източници на витамин D. Една порция сьомга (около 100 г) може да осигури повече от препоръчителния дневен прием.

-Яйца: Жълтъкът съдържа витамин D, така че включването на цели яйца във вашата диета може да бъде добър начин да увеличите приема си.

- Гъби: Някои видове гъби, като тези, изложени на UV светлина, съдържат значителни количества витамин D.

- Обогатени продукти: Млякото, млеката на растителна основа, портокаловите сокове и зърнените закуски често са обогатени с витамин D. Проверката на етикетите ще ви помогне да изберете продукти, които отговарят на ежедневните ви нужди.

- Хранителни добавки – Ако страдате от дефицит на витамин D, хранителните добавки могат да бъдат полезен начин да поддържате нивото на този витамин в тялото си нормално. Когато избирате добавки, препоръчително е да се консултирате с лекар или диетолог, за да определите дозировката, която най-добре ще отговаря на вашите нужди.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!