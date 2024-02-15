Вечерен виц: Двама евреи си говорят
- Изя, видя ли Айфеловата кула?
- Не!
- А къде ходи тогава в Париж?!
- Бях изгодно в публичен дом! То, Айфеловата кула няма да я преместят и ще си стои още години, ама аз след няколко години няма да мога да ползвам изгодни публични оферти...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове