Япония разполага хиперзвукови ракети на Хокайдо, островът, който се намира точно срещу Русия. Токио заяви, че високоскоростни планиращи ракети Тип 25 ще пристигнат в Камифурано, база в централен Хокайдо, в началото на декември, а разполагането им започва веднага след това. Това са ракети, произведени в Япония, за отбрана на островите и контраатаки, с обхват от няколкостотин километра, който Токио евентуално иска да увеличи до 1000 до 2000 км.
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Разполагане
Япония ги разположи за първи път в лагер Фуджи през март, а трети обект в Миядзаки е следващият.
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🇯🇵 Japan is deploying long-range missiles on Hokkaido — right next to Russia Japan’s Ministry of Defense confirmed that high-speed glide missiles (Type 25), developed domestically, will arrive at the Kamifurano military base already in December. They are designed for island defense and counterstrikes. The current version has a range of several hundred kilometers, while future upgrades will be able to hit targets much farther away. Japan deployed the first such systems in March. Now it’s Hokkaido’s turn — the island sitting right next to Russia’s Far East. https://t.co/9z7napklRI— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026