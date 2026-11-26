Опитът за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев поставя въпроса за защитата на демократично дадения от гражданите мандат и дори за необходимостта от законодателни промени. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV бившият министър на правосъдието и настоящ депутат от „Демократична България“ Атанас Славов. Коментарът му идва, след като Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на пълномощията на Коцев.

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„Ние защитаваме кмета на Варна по една проста причина – той е избран от гражданите на Варна. Той е избран с програма, получавайки доверието на по-голяма част от гражданите. Това, което се опитаха да направят през Общинската избирателна комисия, е равносилно на преврат или опит за преврат“, заяви Славов. Той подчерта, че съдът все още не се е произнесъл по същество, а единствено е спрял предварителното изпълнение на решението на ОИК. Това позволява на Коцев да продължи да изпълнява функциите си като кмет.

Според бившия правосъден министър законодателството, което позволява на общинските избирателни комисии да прекратяват предсрочно пълномощията на демократично избрани кметове, трябва да бъде преразгледано. „Не може един орган, който е изцяло политизиран – Общинската избирателна комисия, в която голяма част от лицата дори не са юристи, да отнема демократично даден мандат. Тук бих казал, че имаме дори конституционен проблем с тази норма в закона. И това трябва да се преработи“, коментира Славов.

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По думите му в случая се сблъскват две начала – законността, на която се позовава ОИК, и основният конституционен принцип на народния суверенитет и демократичното участие. „Надявам се да не се допусне такъв преврат на местно ниво“, допълни депутатът.

За избора на нов ВСС

Атанас Славов изрази умерен оптимизъм за работата на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според него сред избраните има професионалисти с висок интегритет, които през годините са демонстрирали ангажираност с проблемите на съдебната система и защитата на нейната независимост. Като основна разлика спрямо предишния състав на ВСС той открои липсата на ясно очертани мнозинства.

„В предишния ВСС знаем какви мнозинства имаше – едно триумфално мнозинство, само два-три гласа от време на време опозиция. И дори хора, които първоначално бяха спечелили доверието на своите колеги, впоследствие промениха своята позиция. Това е проблемът – да не се получи и сега“, каза Славов.

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Той обаче предупреди, че изборът на нов състав сам по себе си не е гаранция за промяна. „Докато не бъде променен моделът на функциониране, на конституиране, на структуриране на ВСС, нямаме гаранции, че човек, който сега е получил доверието било на своите колеги магистрати, било на Народното събрание, ще упражнява пълноценно своите правомощия“, посочи депутатът.

По думите му в новия състав има хора, които могат да бъдат определени като реформатори, но както сред представителите на професионалната, така и сред тези на парламентарната квота има фигури, около които остават въпросителни.

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Бившият правосъден министър коментира и напрежението между министрите на правосъдието и досегашния състав на ВСС. Той припомни опитите по време на своя мандат да бъдат изяснени схемите за влияние в съдебната система, включително случаите „Осемте джуджета“ и Мартин Божанов – Нотариуса, както и процедурата по отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор.

Според Славов именно първите кадрови решения, назначенията и дисциплинарните производства ще покажат дали новият Висш съдебен съвет действително ще работи по различен начин.

Бюджет 2027

Депутатът от „Демократична България“ отправи критики и към бюджетната политика на правителството на Румен Радев. Според него има възможност за допълнително ограничаване на държавните разходи, а предложения в тази посока ще бъдат внесени между първото и второто четене на държавния бюджет.

Славов постави под въпрос и част от предвидените средства в капиталовата програма. „Има милиард и половина евро, за които не е ясно за какво ще се харчат. Ние подозираме, че ще се харчат за печелене на местните избори догодина“, заяви той.

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Депутатът изрази опасения, че в предизборната година средства могат да бъдат разпределяни към общините чрез постановления на Министерския съвет с цел извличане на политически дивиденти. „Има възможност дефицитът да е 3% и под 3% дори. И ние ще го покажем в зала“, категоричен беше Атанас Славов.