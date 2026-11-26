Кремъл остро разкритикува предложения 7-годишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., който предвижда до 100 милиарда евро за Украйна. Дипломатите дори твърдят, че тази сума е далеч от нуждите на Киев. Европейските правителства обсъждат и нов заем за 45 милиарда евро в посока украинската страна на фона на продължаващата руска агресия, но Москва обвинява блока, че така се стреми да удължи войната.

Още: Радев: Ако ЕС раздели заема за Украйна на две, ще участваме. Искаме ясна сума за Черно море

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков удобно обаче пропуска как се е стигнало до тази война - с пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна през февруари 2024 г.

Песков заяви, че плановете на ЕС да отпусне средства за Украйна в своята многогодишна финансова рамка ще направят Киев „по-малко склонен към мирен процес и по-решен да продължи войната“. "Последствията за мирния процес не са добри", каза той и допълни, че европейците окуражавали Украйна да продължава да воюва (явно не да се защитава от агресора - бел. ред.), което не е в интерес на украинския народ и на самите европейски държави.

The Kremlin is furious — and visibly rattled by the aid going to Ukraine. “The consequences for the peace process will not be good,” Peskov warns. Ironic timing. Just days ago, Russia’s State Duma approved the federal budget for the next two years. Local media dubbed it the “budget of eternal war.” Military spending in the new document has been pushed to the highest level since Soviet times. Almost nothing is left for ordinary people — mere pennies for education, healthcare, and the other basic things a state is supposed to provide. Remind: in Brussels today, leaders are discussing a massive funding package for Ukraine — nearly €100 billion in aid is on the table. — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026

Още: Кремъл не осъзнавал каква "добавена стойност" ще донесе участието на Европа в мирните преговори

Говорителят на режима, който отказва да прекрати войната срещу съседката си, твърди, че резултатът ще бъде увеличаване на военните разходи, което ще остави по-малко средства на правителствата за училища, болници и социални институции.

Пред Песков нямаше огледало, за да не може той да види същото отражение в собствената си страна, където само преди няколко дни Държавната дума (парламента) прие тригодишна бюджетна рамка и в нея военните разходи са на рекордно ниво от съветско време. Общо около 50 трилиона рубли ще бъдат отпуснати за военни нужди за трите години от 2027 до 2029. Това е с 10 трилиона рубли повече от предишния тригодишен бюджет, коментира The ​​Moscow Times. 50 трилиона рубли се равняват на над половин трилион евро: За война в Украйна: Русия ще похарчи над 1 трилион долара до началото на 2028 година.

Темата за това как Русия на Владимир Путин харчи основно за война, пренебрегвайки здравеопазване, образование и социални помощи, отдавна е широко дискутирана в независимите руски медии, останали отвъд влиянието на Кремъл.

Още: Не гледайте, че над 700 000 руски войници са убити в Украйна: Кремъл каза първо на него да вярваме (ОБЗОР - ВИДЕО)