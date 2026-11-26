Възможна клауза в договора на Шарл Леклер с Ферари може да се окаже ключът към все по-напрегнатите отношения между пилота от Монако и Люис Хамилтън. Според британската журналистка Ребека Кланси Леклер има договорно гарантиран статут на първи пилот в Скудерията. Информацията идва в момент, когато двамата съотборници все по-често влизат в конфликти на пистата, а ръководството на италианския отбор вече открито изразява недоволството си.

Леклер със специално предимство пред Хамилтън?

В подкаста Chequered Flag на BBC Ребека Кланси коментира различното отношение на двамата пилоти към вътрешната йерархия във Ферари. Според журналистката Хамилтън никога не е настоявал да бъде определян за първи пилот, включително през годините си в Мерцедес, когато спечели шест от седемте си световни титли.

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При Леклер ситуацията е различна. Кланси твърди, че монегаскът държи този статут да бъде официално признат и че подобно условие е заложено в договора му. Предполага се, че клаузата води началото си от предишния контракт на Леклер, когато негов мениджър е Никола Тод, а впоследствие е запазена и при подновяването на споразумението.

Два сблъсъка и открит гняв от шефа на Ферари

Информацията се появява след поредния конфликт между двамата съотборници по време на Гран при на Лас Вегас. Леклер удари Хамилтън при опит за изпреварване, а стюардите го определиха като изцяло виновен за инцидента. Монегаскът получи 10-секундно наказание и се смъкна от шесто на десето място в крайното класиране.

Това беше вторият сериозен сблъсък между пилотите след Гран при на Мексико, въпреки проведените разговори с ръководителя на отбора Фредерик Васьор. Французинът не скри гнева си от новата катастрофа, а Леклер пое отговорност и се извини на отбора. Хамилтън от своя страна заяви, че решаването на проблема вече е в ръцете на Ферари.

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