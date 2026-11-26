Въпреки застоя във войната в Украйна и изолацията от Запада има 55% шанс настоящият режим на диктатора Владимир Путин в Русия да запази властта си. Москва обаче ще изостане от другите световни сили в технологичната надпревара и в крайна сметка ще се превърне в суровинния придатък на Китай. „Това не е прелюдия към колапс. Това е стабилно равновесие със собствена вътрешна логика, предполагащо дългосрочна конфронтация между Русия и Запада“, прогнозират анализатори от проекта Russia Matters, базиран в Харвардския университет.

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Сценариите

В същото време сценарият „Обсадена крепост“ де факто предполага стагнация на руската икономика и затвърждаване на негативните социални тенденции. Раждаемостта ще остане ниска, образованите хора ще продължат да емигрират, приходите от износ на въглеводороди ще намалеят, а икономическият растеж няма да надвишава 0,5-2%. „Частният сектор ще се свие още повече, тъй като политически мотивираното разпределение на ресурсите потиска независимите инициативи. „Заместването на вноса [...] ще се провали, особено в сектори, които изискват съвременни полупроводникови компоненти“, пишат авторите на статията „Алтернативни сценарии за развитието на Русия до 2030 г.: Четири варианта“.

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Учените Артур Мартиросян и Симон Сараджян основават изследването си на комбинация от два индикатора на Кремъл: вътрешна стабилност на режима и външна изолация. Чрез нанасяне на тези индикатори върху осите x и y, изследователите извеждат четири правдоподобни сценария. Те ги нарекли:

„Обсадена крепост“ (висока стабилност с висока изолация);

„Нов Тилзит“ (висока стабилност с ниска изолация);

„Скъсана струна“ (ниска стабилност с ниска изолация);

„Някой е направил грешка“ (ниска стабилност с ниска вероятност).

Крепост

Учените считат сценария „Крепост“ за най-реалистичен към 2026 г., с вероятност от 55-59%. Авторите оценяват вероятността на останалите три сценария между 9 и 24%. към момента, добавяйки, че алтернативните сценарии за „Крепост“ биха могли да станат по-реалистични в бъдеще. Те нарекоха бъдещия сценарий, най-благоприятен за Путин, „Нов Тилзит“, аналогичен на Тилзитския договор от 1807 г. между Руската империя и Наполеонова Франция. Този сценарий предвижда стратегическа победа за руските въоръжени сили в Украйна, мир при условията на Москва и фактическо разделяне на Европа на американска и руска сфери на влияние.

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Някой е направил грешка

По-малко благоприятни за Кремъл са сценариите „Скъсана струна“ и „Някой е направил грешка“. Първият сценарий предвижда „тиха ерозия“ на режима под тежестта на военните неуспехи и икономическия упадък, докато вторият предвижда разцепление в управляващия елит и открити конфликти между неговите представители. Освен това сценарият „Някой е направил грешка“ не означава демократизиране на Русия или нормализиране на отношенията ѝ с Украйна, Европа и Съединените щати. „Ранен, но не рухнал режим става по-опасен и непредсказуем в краткосрочен план“, подчертават Мартиросян и Сараджян, вярвайки, че в този случай Путин или неговите наследници ще заплашат Европа с... ядрени оръжия още по-яростно, за да консолидират отново управляващата класа.

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Изследователите оценяват вероятността от открит вътрешноелитен бунт, подобен от този на Евгений Пригожин през 2026 г., като ниска (3-5%), като допускат леко увеличение на вероятността до 2030 г. (до 8-10%). Авторите посочват сплотеността на руските елити и тяхната лоялност към Путин като фундаментална опора на настоящото правителство, поставяйки финансовата стабилност и политическите репресии съответно на второ и трето място. В същото време те оценяват реалната подкрепа на управляващия президент сред руското общество като незначителен фактор, допринасящ само с 15% за оцеляването на режима.

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