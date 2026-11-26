За раздаването на милионите аванси за строителството на магистрала „Хемус“ трябва да се търси отговорност не само от ръководството на АПИ, но и от хората, които са поръчали това да се случи. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Лице в лице“ по bTV. „В цялата тази история с магистрала „Хемус“ има, разбира се, отговорни лица, но най-вероятно има и поръчители“, коментира той.

По думите му ключовият момент в раздаването на авансите е през септември 2019 г., когато по предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“ е променена заповед на министъра на регионалното развитие. Така се дава възможност за отпускане на аванси над 20% от стойността на договорите и на суми над 100 000 лева.

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Шишков посочи, че в края на 2019 г. са подписани договори с 35% авансови плащания за седми, осми и девети лот на „Хемус“, въпреки че няма необходимата проектна готовност. През май 2020 г. са раздадени аванси и за строителството на четвърти, пети и шести лот, за които също липсвали одобрени проекти, подробни устройствени планове и отчуждени терени. „Не мога да повярвам, че в един момент ръководството на АПИ се събужда и решава, че иска да раздаде едни пари“, заяви министърът. Според него обществото очаква да разбере кои са поръчителите.

Бонуси за служителите на АПИ и съкращения в системата

Шишков коментира и критиките на опозицията за раздадените допълнителни възнаграждения в системата на АПИ. Той обясни, че бонусите са дадени с негово съгласие заради работата по подготовката на инфраструктурни проекти и одобряването на подробни устройствени планове. „Естествено, че тези хора трябва да ги възнаградим“, заяви министърът. По думите му администрацията е била силно демотивирана заради начина, по който е работила през предходните години.

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Той обяви, че в Министерството на регионалното развитие и АПИ се предвижда съкращаването на над 400 души, а още около 200 ще бъдат засегнати от преструктурирането, свързано с новата структура за безопасността на движението. По думите му са намалени и бордовете на директорите, както и възнагражденията в тях.

140 млн. за маркировка, „Автомагистрали“ сменя мантинелите

Регионалният министър призна за забавяне от около месец и половина при полагането на пътната маркировка заради липса на средства в бюджета на АПИ. По думите му обаче са осигурени допълнителни 140 млн. , след което са започнали процедурите за възлагане на дейностите. На въпрос дали може да гарантира качеството на маркировката, Шишков заяви, че това е категорично изискване към изпълнителите и изрази увереност в новото ръководство на АПИ.

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По отношение на мантинелите министърът защити решението подмяната им да бъде възложена на държавното дружество „Автомагистрали“. По думите му то вече е закупило техника и е назначило работници, за да изгради собствен капацитет за изпълнение на дейностите. „Единственият начин да успеем веднъж да е законно и втори път да можем наистина да намерим механизъм да сменим тези мантинели, беше това“, коментира Шишков. Той определи критиките към решението като част от политическа атака, зад която според него стоят и икономически интереси.

Шишков отхвърли и твърденията на опозицията, че в бюджета е заложен „празен чек“ за инфраструктурни проекти. Той обясни, че става въпрос за поемане на ангажименти в размер на 2,5 млрд. лева, които ще се изпълняват в рамките на следващите три-четири години. „Празният чек не е празен чек, а е пълен“, заяви министърът и посочи, че проектите са описани в бюджета.

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Сред приоритетите той открои Софийския околовръстен път, за който вече има одобрени подробни устройствени планове. По думите му се подготвя процедура за избор на изпълнител, а при липса на обжалвания обществената поръчка може да започне до средата или малко след средата на следващата година.

Шишков съобщи още, че през тази седмица е издал разрешение за строеж за един от участъците на магистрала „Струма“. Той защити и предвидените 64 млн. лева за проектиране, като подчерта, че подготовката на нови инфраструктурни обекти е необходима за бъдещото строителство.