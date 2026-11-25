Ние нямаме правилно структурирана грижа за децата. Ние имаме разпокъсана грижа, неправилно разпределена. Има места, на които откровено няма достъп до здрава помощ.

Това заяви председателя на Фондация "За доброто" Надежда Рангелова, в предаването "Студио Actualno", във връзка със състоянието на здравеопазването у нас и липсата на условия и адекватна грижа в педиатричните отделения в болниците.

Рангелова гостува в предаването по повод ежегодния концерт "Музика за доброто", който фондацията организира в подкрепа на Фонд "Децата на герои", който ще се проведе на 06.12 в София.

Освен по темата с концерта обаче, Рангелова говори и за състоянието на здравеопазването у нас и развитието на проект "Светулка", чрез който фондацията реставрира детски болнични отделения в цялата страна.

"2026 година ни донесе две завършени детски отделения. Едното в болницата в Елин Пелин, второто в Дупница. Донесе ни много надежда за това, че всяко отделение става по-добро от предишното", сподели тя.

Според Надежда Рангелова средата, в която се лекуват децата, има изключително голямо значение. Детското отделение трябва да бъде не просто функционално медицинско пространство, а място, което създава усещане за уют, спокойствие и сигурност.

Именно затова фондация „За доброто“ вече работи и в посока създаване на национален стандарт за това как трябва да изглежда едно детско отделение. По думите на Рангелова организацията вече е обновила 13 отделения и е натрупала значителен практически опит, въз основа на който е разработила и предложение за такъв стандарт. Следващата важна стъпка е държавата да го приеме и да го превърне в част от националната политика за детското здравеопазване.

Къде се крият проблемите в детското здравеопазване и повече за предстоящия концерт - вижте в интервюто.