ЦСКА обяви нововъведение на стадион "Българска армия", което ще влезе в сила още за европейското домакинство срещу Трабзонспор. Привържениците на "червените" вече ще могат да използват своите фен карти не само за достъп до трибуните, но и за закупуване на храни и напитки. Новата система ще позволява предварително зареждане на средства през мобилното приложение на клуба с цел по-бързо обслужване и намаляване на опашките.

Фен картата на ЦСКА се превръща в дигитален портфейл

От клуба обявиха, че новата услуга е разработена съвместно с Ultrafan, създателите на официалното приложение MyCSKA. За да използват системата, привържениците трябва да свържат своята фен карта с дигиталния портфейл в приложението. След това могат да заредят сума между 20 и 400 евро, която ще бъде достъпна за разплащания на обозначените търговски обекти на стадиона.

Самото плащане ще става чрез доближаване на картата до специален четец, като стойността на покупката ще се приспада автоматично от наличния баланс. Предвидена е и възможност за зареждане на средства на терминали на "Българска армия", включително в брой.

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Важни условия за заредените средства

От ЦСКА уточняват, че парите във фен картата ще се отчитат като дигитални ваучери под името "Червени сърца". Едно евро ще се равнява на едно "Червено сърце". Важно условие е, че заредените средства ще бъдат валидни 12 месеца, след което няма да могат да бъдат използвани. Те не подлежат на обратно изкупуване и не могат да бъдат прехвърляни на други лица.

В случай на изгубена карта притежателят ѝ ще може да я блокира временно през MyCSKA, за да предотврати неправомерни плащания. Новата система ще заработи за двубоя срещу Трабзонспор на 26 ноември от 22:00 часа. Поне в началния период на стадиона ще продължат да се приемат и директни плащания с дебитни и кредитни карти. Целта на нововъведението е да улесни привържениците и да съкрати времето, което прекарват на опашки по време на мачовете.

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