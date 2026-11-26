Полузащитникът на Левски Мазир Сула направи любопитни признания за първите си впечатления от България, условията в родното първенство и причината да избере "сините". В интервю за авторитетното френско издание L'Equipe алжирецът разкри, че първоначално е бил силно разочарован от обстановката у нас и дори е обмислял да си тръгне. Репутацията на Левски обаче го убедила да остане, а впоследствие той открил редица прилики между столичния гранд и Олимпик Марсилия.

"Запитах се какво правя тук": Сула за първите си впечатления от България

В навечерието на гостуването на Левски на Марсилия в Лига Европа Сула разказа как е възприел страната ни при пристигането си. "Когато говорим за страните от Източна Европа, в съзнанието ни изниква точно тази представа - със сивите сгради. Беше точно така. Дори дърветата бяха сиви, нямаше никакви цветове! Запитах се: "Но какво правя тук? Да си събера багажа и да се махам ли?", сподели футболистът.

Той обаче призна, че отношението му се е променило благодарение на Левски. "Първоначално изобщо не исках да отивам там. Казах си, че вече съм видял всичко в България. Но тогава се намеси Левски. Репутацията на клуба ме убеди да остана", обясни Сула.

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Алжирецът направи и впечатляващо сравнение между "сините" и предстоящия им съперник. "Левски е Олимпик Марсилия на България. Най-популярният клуб в страната, подкрепян от изключително страстна публика. Където и да играем, те винаги са там. Не спират да пеят и да подкрепят отбора. Просто е невероятно", заяви полузащитникът.

"Истинска картофена нива": Остра критика към условията в България

Сула не спести критиките си към инфраструктурата в българския футбол. Според него разликата между водещите клубове и останалите е твърде голяма, като най-сериозните проблеми са свързани с финансовите възможности и състоянието на терените. "Спомням си гостуване в Монтана. Спечелихме с 5:1, но теренът беше направо безобразен. Истинска картофена нива, все едно играеш в неделя в някоя аматьорска лига!", разказа той.

Същевременно халфът отбеляза, че заплатите във водещите български клубове могат да се конкурират с възнагражденията в част от отборите във френската Лига 1, докато разходите за живот са значително по-ниски. Сула отличи и качествата на няколко свои съотборници. Той сравни крайните защитници Майкон и Алдаир с тандема на ПСЖ Ашраф Хакими - Нуно Мендеш, похвали Акрам Бурас и определи Евертон Бала като завършен нападател.

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