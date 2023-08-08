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Вечерен виц: Какво е станало с...

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Вечерен виц: Какво е станало с...
Снимка: iStock/Guliver

- Леле... Марче, какво е станало с прекрасната ти фигура?

- Как какво - две деца, мъж...!

- Ти изяде ли ги ма?

 

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