Днес, на 26 ноември Левски ще се изправи срещу Олимпик Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. "Сините" се представят силно във втория по големина европейски клубен турнир и има реални шансове да продължи към елиминационната фаза. Преди 21 години двата отбора изиграха първия в историята мач помежду си. Отново от същия турнир. Но днес, над две десетилетия по-късно, нещата изглеждат напълно различни.

Левски побеждава Марсилия през 2005 г.

На 1 декември 2005 г. Левски посреща Олимпик Марсилия на стадион "Георги Аспарухов". Тогава "сините" побеждават френския гранд с 1:0, а автор на попадението е Христо Йовов. Голът е невероятно красив, като нападателят прехвърли Фабиен Бартез със страхотен фалцов удар. Именно тогава Йовов печели прякора си Бижутера. Тогава Левски не просто излиза от групата си, в която освен Марсилия са още Хееренвеен, ЦСКА Москва и Динамо Букурещ, а стига до 1/4-финал. До този ден това е най-далечната фаза, до която "сините" са стигали.

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Левски отново има шанс за поход в Европа

Почти 21 години по-късно, Левски отново има шанс да играе в Европа и на пролет. Но разликите с онзи знаменит двубой са доста. Турнирът вече се казва Лига Европа, а тогава - Купата на УЕФА. През 2005 г. основната фаза е под формата на групи с 5 отбора. След това тимовете във всяка група бяха редуцирани до 4. А днес основната фаза еволюира до таблица. Преди 21 години първите три отбора във всяка група продължаваха към плейофи. През 2026 г. първите 8 отбора в класирането преминават директно към 1/8-финал, а тези от 9-о до 24-о място минават през допълнителен елиминационен кръг.

Днес Марсилия е домакин

През 2005 г. в състава на Марсилия личат големи имена като Фабиен Бартез, Самир Насри, Жан Фернандес, Франк Рибери и Мамаду Нианг. Само месеци след сблъсъка Бартез и Рибери стигнаха до финала на Световното първенство с Франция. А днес най-големите звезди на марсилци са Тимъти Уеа, Емерсон Палмиери, Джефри Кондогия и Пиер-Емил Хьойберг. 21 години по-късно, Марсилия ще бъде домакин на своя "Велодром".

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10 българи играят за Левски през 2005 г.

Тогава воден от Станимир Стоилов, Левски има цели 7 българи в титулярния си състав. Те са Георги Петков, Живко Миланов, Елит Топузаков, Даниел Боримиров, Христо Йовов, Димитър Телкийски и Валери Домовчийски. Като резерви влизат още трима родни състезатели - Емил Ангелов, Станислав Ангелов и Асен Букарев. А на скамейката седят още четирима - Николай Михайлов, Антон Вергилов, Милан Коприваров и Миросалв Иванов. Простата сметка показва, че в група от 18 човека, 14 са били българи.

21 години по-късно в Левски има двама българи в титулярния състав

Днес картината е съвсем различна. Воден от Хулио Веласкес, сред картотекираните за Левски играчи, които могат да вземат участие в срещите от Лига Европа, фигурират едва четирима българи в лист "А" за първия отбор и седем в лист "Б", предназначен за юноши, които също могат да взимат участие. От въпросния лист "А" само двама българи са твърди титуляри - Светослав Вуцов и Кристиан Димитров. Асен Митков и Мартин Луков са резерви. Сред юношите се откроява само Стивън Стоянчов, който вече има гол в Лига Европа. А българите в Левски без картотека за Европа са Петко Христов, Радослав Кирилов и Адриан Райчев.

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Левски продължава да радва феновете

Според правилата на УЕФА, Левски ще може да направи промяна в състава си чак след края на основната фаза. И въпреки големите различия между двата отбора на "сините" и разликата от почти 21 години, те не спрат да носят не по-малка радост на своите фенове.

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