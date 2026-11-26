Както вече стана ясно, фенове на Левски са били нападнати в Марсилия от ултраси на местния гранд Олимпик. Там "сините" гостуват за среща от Лига Европа. Маскирани фенове на френския отбор са обикаляли места в града, на които се е знаело, че е имало привърженици на българския шампион. Нападнат е и хотел, в който са били отседнали запалянковци на "сините". Ултрасите на Марсилия са били и ограбвали феновете на Левски. Д-р Йордан Трифонов, който е един от потърпевшите, разказа за инцидентите от първо лице.

Д-р Йордан Трифонов: "Показаха, че имат ножове"

Ето какво каза д-р Йордан Трифонов: "Прибирайки се след вечеря към хотела, ни причака огромна група, може би 30 човека, маскирани младежи. Двама бяха дошли с мотоциклети и каски. Нападнаха ни, бяха с палки. Показаха, че имат ножове. Питаха ни дали сме българи, ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима човека, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки. Тръгнах да тичам, запалиха сигнални ракети и ме подгониха. Едната я хвърлиха, аз успях да се измъкна по едни стълби. В крайна сметка се размина.

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"Отидох в спешното, защото имах болка в черния дроб"

Колегата, който беше с мен, го свалиха на земята. Успял е да се оправи, като е казал, че е обикновен турист. Разминал се е с няколко шамара. Отидох в спешното, защото имах болка в черния дроб. Там се опитаха да забавят диагностиката. Накрая ме прегледаха и всичко мина ОК. Полицията идваше и само ми искаха лична карта. Другият пострадал е по-добре от мен. Няма щети по него. Добре съм, ще бъда на мача. Надявам се да бием, така всичко ще си е заслужавало. В неделя съм на работа".

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