Българската църква е най-евтиният офис на Москва в света. И в София, разбира се. Това каза в предаването Студио Actualno архимандрит Дионисий, който в началото на октомври бе низвергнат до обикновен монах от Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ). Архимандрит Дионисий, известен участник в масовите протести от 2020 и 2021 г., възразява писмено срещу низвержението си и възнамерява да потърси правата си в граждански съд, като ще съди Светия Синод и отделни владици. Той коментира и изпращането на българска църковна делегация на 80-годишния юбилей на руския патриарх Кирил, известен повече като кагебиста Гундяев, който благослови избиването на украински деца и мирни граждани: Още: Оставиха архимандрит Дионисий без сан, вече няма да бъде свещенослужител

Този човек е изверг

“Този човек е бил полковник вероятно в краха на Съветския съюз, но съм абсолютно убеден, че в днешно време е поне с чин маршал. Този човек е изверг. Аз много пъти съм се питал, даже съм задавал този въпрос лично и на Вселенския патриарх Вартоломей защо не спре неговото поменаване по време на литургия, тъй като аз когато съм присъствал на богослужение във Фенер, Константинопол, днешния Истанбул, чуването на името на Кирил измежду предстоятелите на поместните църкви, е нещо, което ми е много неприятно. Още: "Българската църква е майка на руската": Проф. Павлов е възмутен от подчиненото поведение на Даниил

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И човек, който не само благославя война, който не само благославя и освещава оръжия, пък и даже провежда политиката, която е едно към едно с което Иван Илин някога е дефинирал като модел за последващ националсоциализъм първоначално развит в третия райх, а сега чрез пропагандатори като Дугин и самият Кирил, който има огромно влияние в територията на руската федерация, а и за жалост не само там, включително и у нас.

Тихата русификация у нас

В нашето общество стана нещо много проблематично, тъй като много тихо се извърши една русификация. И с интронизирането на Даниил, който не е легитимно избран и това няма да спра да го повтарям, по 9 точки от Устава на БПЦ, от този т. нар. Четвърти патриаршески избирателен църковен събор. Още: "Българската църква обича Кирил": Пратеник на Даниил се обясни в любов на руския патриарх и прати поздрави от "верния народ" Защото в него има делегати, които нямат право да бъдат делегати. Такива, които по право са делегати, не бяха призовани. Той си знае положението, разликата е три гласа. Вътре имате 9 души, които нямат право да бъдат, а пък имате шестима, които бяха непризовани.“ За посещението на българската делегация се разбра от сайта на руската православна църква, каза архимандрит Дионисий. По още какви причини той оспорва низвержението си, ще научите от видеоматериала. Още: Кремъл е доволен от Радев: Брюксел е пречка за руските интереси в България