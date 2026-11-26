Левски заема 10-ото място във временното класиране на основната фаза на Лига Европа, като спечели 7 точки от първите си 4 мача. На "сините" им предстои гостуване на Олимпик Марсилия, за което бяха отпуснати едва 500 билета за гостуващи фенове. ситуацията в града се определя като високорискова и затова въпреки претенциите на Левски и сезирането на УЕФА, марсилци не отпуснаха повече билети. Но прогнозите за риск се оправдаха, след като в Марсилия фенове на Левски станаха жертва на вандалски прояви.

Ултраси на Марсилия са нахлули в хотел с фенове на Левски

Според колегите от "Dsport", фенове на Олимпик Марсилия са атакували фенове на Левски вечерта на 25 ноември. Група ултраси с маски на френския гранд нарочно са обикаляли около хотел, за който се знае, че в него са отседнали фенове на българския шампион. Става въпрос за хотел "NH Collection", в който хулиганите са нахлули и са били запалянковците на Левски. Това се е случвало и на други места в града.

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Феновете на Левски ще бъдат закарани до "Велодром"

Според информациите, ултрасите на Марсилия нарочно са обикаляли места, на които е ясно, че могат да намерят фенове на Левски. Освен физически нападения, маскираните са ограбили някои от привържениците на "сините". Поради опасения от подобни инциденти, много от феновете на Левски не са отседнали в Марсилия, а в други близки градове. Срещата ще се проведе на стадион "Велодром" на 16 ноември от 19:45 ч., а привържениците на българския шампион ще се съберат на предварително обозначено място, от което ще бъдат закарани до стадиона.

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