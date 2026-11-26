Фьодор Лапоухов пристигна в ЦСКА от Динамо Минск през 2025 г. и веднага се наложи каро първи избор за "червените". Той вече натрупа голям опит както в България, така и на европейската сцена. Именно добрите му представяния в клубните турнири и на международната сцена с националния отбор на Беларус привлякоха още по-голямо внимание към стража. Според журналиста Майкъл Шиърър, шотландският Селтик има интерес към Лапоухов. А други източници насочват вратаря към гръцкия ПАОК.

Селтик има спешна нужда от вратар

Майкъл Шиърър подчертава, че Фьодор Лапоухов се е превърнал в интригуващо име на трансферния пазар със силните си представяния за ЦСКА и Беларус. Журналистът отбелязва още значителното израстване и развитие на вратаря, което е забележително за неговата възраст. Лапоухов е на 23 години. Селтик със сигурност има нужда от нов вратар, тъй като Вилями Синисало, който беше спряган за титуляр, не се справи добре, а привлеченият под наем Сам Джонстън също допуска много грешки.

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ПАОК може да изпревари отбори от Англия и Германия

Към Фьодор Лапоухов има интерес още от английския Саутхямптън и германския Айнтрахт Франкфурт. Спартак Москва също имаше възможност да го привлече, но се отказа заради високите изисквания на беларусина. Въпреки големия интерес, редом до Селтик е гръцкия ПАОК, за който играе Кирил Десподов. "Двуглавите орли" също имат проблем за решаване на вратарския пост и според много източници, могат да намерят решението точно в Лапоухов. Беларусинът има договор с ЦСКА до 2028 г., което дава основание на "червените" да искат висока трансферна сума за услугите му.

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