ЦСКА записа само 1 точка в първите си 3 мача от Лигата на конференциите. Сега за "червените" предстои домакинство на втория в Суперлигата на Турция Трабзонспор, което може да се окаже от ключово значение за евентуално класиране на "армейците" за елиминационната фаза. Бившият футболист на Ливърпул и настоящ полузащитник на гранда от Трабзон Фабиньо коментира предстоящия сблъсък с ЦСКА от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

Фабиньо: "Видях терена - чудесен е"

Фабиньо похвали стадион "Българска армия", коментира предстоящата атмосфера по трибуните и отличи качествата на Стефано Сенси. "Целта ни е да сме в първата осмица. Въпреки че изиграхме добре последния си мач, загубихме. Да се завърнем на победния път е важна цел за нас. Наистина е чудесно да съм тук. Видях терена - чудесен е. Мисля, че ще има хубава атмосфера. Бяхме посрещнати много добре тук и се надяваме на хубав мач утре.

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"Сенси е добър футболист"

Никога досега не съм играл в България. Това ще бъде нова възможност за мен. Въпреки че атмосферата ще бъде създадена от феновете на нашия съперник, е чудесно да се играе в такава обстановка. Сенси е добър футболист, играл е в големи отбори в Италия. Аз и моите съотборници искаме да покажем добра игра в центъра на терена. Ще се опитаме да спрем както него, така и останалите офанзивни футболисти", заяви бразилецът.

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