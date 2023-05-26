Вечерен виц: Какво научи днес
- Научих, че едно бебе, хранено със слонско мляко в продължение на един месец, е наддало с около 40 килограма.
- Това са пълни глупости! Невъзможно е! И чие е това бебе?
- Е, на слона, бе.
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове