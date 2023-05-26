Вечерен виц: Какво научи днес

- Пешо, какво научи днес в училище?

- Научих, че едно бебе, хранено със слонско мляко в продължение на един месец, е наддало с около 40 килограма.

- Това са пълни глупости! Невъзможно е! И чие е това бебе?

- Е, на слона, бе.

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове