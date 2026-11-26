Американският пратеник за мир в Украйна и Близкия изток, който е и зет на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър - нарече руския диктатор Владимир Путин историческа фигура и „гросмайстор на глобалната политика“. Изказването му в интервю за New York Magazine предизвика вълна от критики, включително от един реален гросмайстор - Гари Каспаров. Активистът за демокрация в Русия, заемал първото място в световната ранглиста по шахмат в продължение на рекордните 255 месеца, не остана никак очарован.

"Лесно е да изглеждаш като гросмайстор, когато противниците ти са такава неудачници като теб", написа Каспаров в профила си в X - с очевидна препратка към изказването на Къшнър.

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It’s easy to look like a Grandmaster when your opponents are patzers like you. — Garry Kasparov (@Kasparov63) November 25, 2026

Бивш посланик на САЩ в Русия също не е съгласен с Къшнър

Бившият посланик на САЩ в Русия Майкъл МакФол също отговори задочно на зетя на Тръмп, като го критикува остро, че изразява възхищение към Путин. Той посочи, че Русия можеше да се превърне в истинска световна сила, ако беше продължила по пътя на мирната интеграция с Европа и демократичното развитие, но именно диктаторът е унищожил този шанс.

„А всеки, който убива стотици хиляди от собствения си народ, за да завземе няколко села, за които никой не е чувал, не е велик лидер“, написа МакФол.

Той припомни също, че лично е преговарял с Путин и не е видял нищо впечатляващо в начина, по който диктаторът организира работата си или си води бележки. „Никога не съм изпитвал благоговение пред „великия човек“, както изглежда, че го прави Къшнър. Не е добра преговорна позиция за нашата страна да бъдем толкова впечатлени от нашите събеседници“, добави бившият посланик на Щатите в Руската федерация.

Putin is not a “grandmaster of global politics.” Had Russia remained on a path of peaceful integration in Europe and commitment to democracy and markets at home, Russia could be a great power in the world today. Putin destroyed that. And anyone who kills hundreds of thousands of his own people to seize some villages no one has heard of is not a great leader. I’ve also participated in negotiations with Putin. I found nothing extraordinary about his organization or note taking. I was never in awe of the “great man” as Kushner seems to be. Not a great negotiating position for our side to be so impressed by our interlocutors. — Michael McFaul (@McFaul) November 25, 2026

МакФол също се зачуди в отделен пост защо Къшнър продължава да дава интервюта, които по никакъв начин не допринасят за напредъка на преговорите. „Те го карат да изглежда наивен (...) Може би просто трябва да мълчи?", написа дипломатът.

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I really do wonder why he continues to do these interviews. They serve no purpose for advancing the talks. They make him look naive and over his head. Maybe just keep quiet? Successful negotiations in diplomacy rarely include weekly public readouts. — Michael McFaul (@McFaul) November 25, 2026

NEXTA: Ето така Русия – страната, която започна мащабна инвазия – постепенно се превръща в страната, която уж е била провокирана

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA също публикува в социалните си мрежи обширна критика към Джаред Къшнър и за тези негови думи, и за цялото му интервю. "Когато американски преговарящ започне да говори на езика на Кремъл - изглежда, че Джаред Къшнър се е приспособил толкова добре към руската версия на събитията, че вече не може да разграничи къде свършват фактите и къде започва кремълската пропаганда.

В интервю с Матиас Дьопфнер зетят на Доналд Тръмп заяви, че мирните преговори с Русия уж са зациклили след украинска атака срещу резиденцията на Путин през декември 2025 г. Има само един проблем: няма доказателства, че такава атака изобщо е имало. Украйна отрече обвиненията, не се появи никакво независимо потвърждение и според медийни съобщения американските разузнавателни служби не потвърдиха предполагаемата атака срещу резиденцията на руския президент. Въпреки това Къшнър говори за това, сякаш разказва за установен факт", написаха от медията.

"Точно така работи пропагандата. Първо Кремъл представя удобна версия на събитията. След това руските официални лица я повтарят, медиите я подемат и след кратко време същата версия се чува от някой, който представлява Съединените щати в международните преговори.

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И точно така Русия – страната, която започна мащабна инвазия – постепенно се превръща в страната, която уж е била провокирана. Междувременно Украйна, която се защитава срещу агресията, се превръща в страната, обвинявана за неуспеха да се постигне мир.

Но най-опасното погрешно схващане тук дори не е повтарянето на руските аргументи. То е убеждението, че ако говориш достатъчно уважително за Путин, възхищаваш се на политическите му умения и приемаш неговите обяснения за събитията, той в крайна сметка ще стане по-склонен към компромис.

Повтарянето на реториката на Кремъл не прави Путин по-склонен към преговори. Да, руският диктатор избягва да влиза в диалог с европейски политици, които открито го обвиняват във военни престъпления, наричат го убиец и изискват отговорност за нахлуването в Украйна. Такива събеседници не му предлагат нито морално оправдание, нито комфортна атмосфера за преговори. Но това със сигурност не означава, че той ще направи отстъпки пред онези, които го наричат „велик майстор на политиката“.

Напротив, има основателни причини да се смята, че Кремъл тълкува подобни комплименти не като покана за взаимни отстъпки, а като доказателство, че избраната от него стратегия работи. Ако опонентът ви открито се възхищава от силата ви, приема вашата версия за събитията и се страхува да ви обиди, защо бихте променили позицията си?

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За Путин този вид дипломация може да изглежда не толкова като жест на добра воля, колкото като слабост, която може да бъде експлоатирана. Именно затова опитът да се постигне мир само чрез ласкателства, рискува да доведе до обратния резултат. Руският диктатор получава потвърждение за собствената си значимост, международна трибуна за своите аргументи и възможност да продължава да отправя искания. Но какво получава Украйна в замяна?

Представете си за момент, че по време на Втората световна война влиятелен американски преговарящ публично се е възхищавал на политическия гений на Хитлер, обяснявал е решенията му като резултат от недоволство срещу опонентите му и е твърдял, че мирът е станал невъзможен заради действията на страните, в които Германия е нахлула. Как бихме възприели такива изявления днес?

Разбира се, историческите обстоятелства са различни. Но основният въпрос остава същият: защо на агресора се предлага разбиране и уважение, докато от жертвата се очаква да обясни защо оказва съпротива?

Къшнър има пълното право да счита Путин за опитен политически манипулатор. Но политическите умения не могат да се оценяват отделно от последствията от политическите решения: разрушени градове, окупирани територии, масови смъртни случаи и милиони хора, принудени да напуснат домовете си.

NEXTA Opinion | When an American Negotiator Starts Speaking the Kremlin's Language Jared Kushner seems to have become so comfortable with Russia's version of events that he can no longer tell where facts end and Kremlin propaganda begins. In an interview with Mathias Döpfner, Donald Trump's son-in-law claimed that peace negotiations with Russia had supposedly stalled following a Ukrainian attack on Putin's residence in December 2025. There's just one problem: there is no evidence that such an attack ever took place. Ukraine denied the allegations, no independent confirmation emerged, and, according to media reports, U.S. intelligence did not corroborate the alleged attack on the Russian president's residence. Yet Kushner talks about it as though he were recounting an established fact. This is exactly how propaganda works. First, the Kremlin puts forward a convenient version of events. Then Russian officials repeat it, the media pick it up, and before long, the same narrative is coming from someone representing the United States in international negotiations. And just like that, Russia, the country that launched a full-scale invasion, is gradually recast as the party that was supposedly provoked. Meanwhile, Ukraine, which is defending itself against aggression, becomes the party blamed for the failure to achieve peace. But the most dangerous misconception here isn't even the repetition of Russian talking points. It's the belief that if you speak respectfully enough about Putin, admire his political skills, and accept his explanations of events, he will eventually become more willing to compromise. Echoing the Kremlin's rhetoric does not make Putin more willing to negotiate. Yes, the Russian dictator avoids engaging with European politicians who openly accuse him of war crimes, call him a murderer, and demand accountability for the invasion of Ukraine. Such interlocutors offer him neither moral justification nor a comfortable atmosphere for negotiations. But that certainly doesn't mean he will make concessions to those who call him a "grandmaster of politics." On the contrary, there is good reason to believe that the Kremlin interprets such compliments not as an invitation to make mutual concessions, but as proof that its chosen strategy is working. If your opponent openly admires your strength, accepts your version of events, and is afraid of offending you, why would you change your position? To Putin, this kind of diplomacy may look less like a gesture of goodwill and more like a weakness to exploit. That is precisely why trying to achieve peace through flattery alone risks producing the opposite result. The Russian dictator receives validation of his own importance, an international platform for his arguments, and the opportunity to keep making demands. But what does Ukraine get in return? Imagine, for a moment, that during World War II, an influential American negotiator had publicly admired Hitler's political genius, explained his decisions in terms of grievances against his opponents, and suggested that peace had become impossible because of the actions of countries Germany had invaded. How would we view such statements today? Of course, the historical circumstances are different. But the fundamental question remains the same: why is the aggressor offered understanding and respect, while the victim is expected to explain why it is resisting? Kushner has every right to consider Putin an experienced political operator. But political skill cannot be assessed separately from the consequences of political decisions: destroyed cities, occupied territories, mass deaths, and millions of people forced to flee their homes. Negotiations with Russia are necessary if they can bring an end to the war closer. But diplomacy does not require admiration for the person sitting across the table. You can talk to him without repeating his propaganda. You can seek compromise without justifying aggression. You can acknowledge his influence without turning him into an object of admiration. A respectful tone is not the problem in itself. The problem begins when, in their efforts to win Putin's favor, American negotiators stop distinguishing between his claims and what actually happened. History is not rewritten only by denying crimes. Sometimes, all it takes is reversing cause and effect. And it is particularly alarming when this is done not by a Russian propagandist, but by someone who has a direct influence on the course of peace negotiations. Peace is not achieved by showering Putin with compliments. It is achieved by creating conditions under which continuing the war is no longer in his interest. — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026

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Преговорите с Русия са необходими, ако могат да допринесат за по-скорошното прекратяване на войната. Но дипломацията не изисква възхищение към човека, седящ отсреща. Може да се говори с него, без да се повтаря неговата пропаганда. Може да се търси компромис, без да се оправдава агресията. Може да се признае влиянието му, без да се превръща в обект на възхищение.

Уважителният тон не е проблем сам по себе си. Проблемът започва, когато в усилията си да спечелят благоразположението на Путин, американските преговарящи престанат да правят разграничение между неговите твърдения и това, което действително се е случило.

Историята не се пренаписва само чрез отричане на престъпленията. Понякога е достатъчно просто да се обърнат причинно-следствените връзки. И това е особено тревожно, когато се прави не от руски пропагандист, а от човек, който има пряко влияние върху хода на мирните преговори.

Мирът не се постига чрез засипване на Путин с комплименти. Той се постига чрез създаване на условия, при които продължаването на войната вече не е в негов интерес", гласи редакционната позиция на NEXTA.

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