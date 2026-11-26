Русия е във война от пет години, време е войната да бъде прекратена. Това призова известният руски Z-блогър и пропагандист Дмитрий Борисенко, който изпрати сина си да се бие в Украйна. "Това не е локален конфликт; това е пълномащабна война със стотици хиляди убити само от наша страна. Милиони хора са загинали, ранени и изчезнали. Когато боевете приключат и започнат да намират тела на водените за изчезнали, тогава ще настъпи прозрението, когато разберем за какви числа говорим", каза пропагандистът в ефира на друг Z-блогър, Павел Иванов.

"Съдейки по това, което се случва сега на фронтовата линия, няма изгледи за военно разрешаване на този конфликт. Хората, с които разговарям на фронта, просто чакат това да свърши", казва още той, цитиран от Dialog.UA.

"Никой не иска да се хвърля на амбразурата. Минаха пет години. Не искат. Тези, които искаха да се хвърлят на амбразурата, вече лежат в земята. Няма такива дето да са там заради идеята - тях войната отдавна ги погълна. Много професионални войници също загинаха. Тези, които са останали, са напълно изтощени и деморализирани. Мислят, че са предадени, не вярват на думите на Путин и открито се подиграват на Герасимов (началника на руския Генерален щаб - бел. ред.). В лични разговори така псуват, че да ти пламнат ушите!", казва Борисенко.

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"Хората са уморени; хората не искат войната да продължава. Това вече е ясно за всички. И в страната, и в армията, всички са уморени", добавя руският пропагандатор.

Той поиска директно и смяна на властта в Русия и връщане на правата и свободите, които бяха отнети на руснаците. "Трябва да има конкретен преход, пълна промяна във външнополитическия вектор, край на войната, деблокиране на всички блокирани права и свободи, които имахме. Тогава страната бавно ще започне да се възстановява. Страната трябва да си поеме глътка свеж въздух. А при сегашното ръководство това няма да се случи, това вече е ясно. Обществото ще поиска смяна на ръководството на страната", каза Борисенко.

Само 25 дни и ВСУ се похвалиха с нов месечен рекорд от убити и инвалидизирани руски войници