Украйна постави пореден месечен рекорд по убити и инвалидизирани руски войници от началото на подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащбна война. Още не е минал целият месец ноември, но само 25 дни от него бяха достатъчни на украинската армия да убие и рани тежко вече 55 269 руски войници, съгласно официални украински данни.

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Според данните на украинския генщаб, по 93 руски войници загиват или биват инвалидизирани всеки час този ноември. На ден това значи повече от 2200 руски войници - ОЩЕ: Исторически приходи за руските погребални компании

"Зад тези числа стои ежедневната работа на украинските войници във всички посоки. Пехотинци, артилеристи, оператори на безпилотни системи, десантчици, пилоти спират руските щурмове, унищожават вражеска жива сила и техника и принуждават Русия да плаща все по-висока цена за въоръжената си агресия", посочва украинският генщаб - ОЩЕ: Скоро ще разберете за колко убити става въпрос: Z-пропагандист иска смяна на Путин и край на войната

Финландският президент Александър Стуб за пореден път обърна внимание на касапницата за руската армия в Украйна, но цитира данни от октомври, 2026 година - 53 000 убити и ранени руски войници. Официално всъщност са 54 400. В Афганистан СССР загуби 18 000 войници за 10 години - "говорим за човешка трагедия", подчерта Стуб:

❗Finnish President Alexander Stubb highlighted the scale of Russian military losses in Ukraine. Citing figures received from the Ukrainian side, Stubb said 53,000 Russian soldiers were killed or wounded in October alone. For comparison, he cited 18,000 Soviet losses over ten years of war in Afghanistan. "So we're talking about, you know, human tragedy," he added. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2026

Украински източници твърдят и, че командният пункт на руската Първа ракетна бригада, част от 49-та руска общовойскова армия на Южния военен окръг, е бил ударен през нощта на 25 ноември. Бригадата е отговорна за изстрелванията на балистични ракети "Искандер-М" от Таганрог. По неофициални още данни има убити и ранени плюс десетки заклещени под развалините на поста. Пълният мащаб на загубите все още се оценява - ОЩЕ: Путин е загубил повече войници при Покровск, отколкото Сталин при щурма на Берлин (ВИДЕО)