Безпрецедентните загуби за руската армия на украинския фронт предизвикаха бум на пазара на погребални услуги, като доведоха приходите на най-големите погребални компании в страната до исторически върхове. От януари до септември тази година те са спечелили 105,1 милиарда рубли от погребения, според изчисления на „Комерсант“, базирани на данни на Росстат. В сравнение с миналата година приходите от погребалния бизнес са се увеличили с 9,1%, в сравнение с 3,3% година по-рано, 7,7% през 2024 г., 11,5% през 2023 г. и 10,6% през 2022 г.

Приходите

Кумулативно, за четирите години и половина война, приходите на погребалните компании са се увеличили 1,5 пъти, въпреки че според участниците на пазара руснаците все по-често избират бюджетни погребения поради намаляващите реални доходи.

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Представители на погребалната индустрия, интервюирани от „Комерсант“, твърдят, че увеличението на приходите не е свързано с увеличаването на броя на погребенията. Но демографските данни и статистиката за смъртността сред военните рисуват различна картина. Според изтичане на информация от Rosstat, публикувано от хакери от групите Cyberpartisans BY и Silent Crow, най-малко 490 000 руски войници са загинали във войната до края на септември 2026 г., което се равнява на цялото население на градове като Пенза, Липецк и Калининград.

Общият брой на смъртните случаи в Русия, според демографа Алексей Ракша, е поставил рекорд от пандемията от COVID-19 насам – 1,931 милиона през 2025 г. Това е със 113 000 повече от предходната година, със 171 000 повече от 2023 г. и с 33 000 повече от 2022 г. Ракша изчислява, че естественият спад на населението на Русия също е достигнал най-високото си ниво от 2021 г. насам: 764 000 миналата година и най-малко 820 000 тази година.

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Бюджетни погребения

Докато броят на смъртните случаи нараства, покупателната способност на руснаците намалява. Това се отразява на пазара на погребални услуги, оплаква се Елена Андреева, изпълнителен директор на Съюза на погребалните организации и крематориуми. Роднините на починалите все по-често избират бюджетни варианти, включително кремация, която е по-евтина от традиционното погребение в земята, каза пред „Комерсант“ Антон Орлов, директор на Института за изследване на съвременната политика.

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Скъпите погребения стават недостъпни за руснаците, тъй като цените на ключови погребални услуги растат по-бързо от инфлацията. Например, цената на изработката на ковчег скочи със 105% от февруари 2022 г. до юни 2026 г., според статистиката на Росстат. Цените на копаенето на гробове се увеличиха с 60% за същия период.

Държавни субсидии

Според Андреева броят на гражданите, кандидатстващи за държавни субсидии за погребения по гарантирания списък с услуги, се е увеличил значително. Междувременно „реалните пари“ в индустрията остават до голяма степен нерегистрирани поради парични транзакции и неформални плащания, отбелязва Денис Тверской, партньор в практиката „Оперативна ефективност“ на Strategy Partners. Като се вземе предвид неформалният сегмент, размерът на пазара може да бъде многократно по-голям от официалния, отбелязва той.

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