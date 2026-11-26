През лятото и есента на 2026 г. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха един от най-мощните тактически удари срещу нахлулите руски окупатори, затривайки напълно северния им плацдарм към "крепостния пояс" около Славянск и Краматорск в Донецка област, като с това преместиха за пореден път напред крайния срок на диктатора Владимир Путин армията му да поеме контрол над Донбас. С операция "Вивалди" в района на Лиман украинците си върнаха над 170 кв. км от своята земя, плениха и стотици руски военни, а оттогава руснаците като цяло не спират да отстъпват в направлението.

Сега един от най-известните руски военнопропагандни канали - "Архангел Спецназ" - предупреждава, че украинските сили, изглежда, готвят нещо като втора част на "Вивалди".

При Лиман "няма покой", пише каналът с над 1 милион абонати в Telegram, който според разследващи и независими руски медии е свързан с военнослужещи от руската 45-а отделна гвардейска бригада със специално предназначение (включително Евгений Жулидов с позивна „Атлет“).

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Украйна готви операции през река Жребец

"Над Лиман отново се сгъстяват облаците. След летните събития командването на ГВ „Запад“ успя частично да стабилизира обстановката и да спре украинската активност. Въпреки това в някои участъци от фронта ВСУ пренасочиха акцента от удари от страна на Лиман към атаки по фланговете, с цел да разтегнат руските бойни редици и да отслабят отбраната като цяло", пише "Архангел Спецназ".

Vivaldi 2.0? Russian pro-war channel Archangel Spetsnaz warns of a deteriorating situation around Lyman. Ukrainian forces have reportedly shifted their focus toward Russian flanks, accumulating forces near Kolodiazi and threatening positions around Yampolivka, Myrne and Zarichne. They highlight Ukrainian drone attacks on logistics and the unusually extensive deployment of unmanned ground vehicles, describing further Russian assaults on Lyman as impractical. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2026

Точно това, по думите му, се наблюдава в момента в района на Колодяз, където украинските формирования постепенно натрупват сили и явно се подготвят за операции през река Жеребец.

"При такъв сценарий основна заплаха ще представляват Ямполовка и Мирно, да не говорим за Заречно (всички североизточно от Лиман - бел. ред.), а оттам, в случай на по-нататъшни опити за проникване в линията на фронта, може да последват атаки и на юг към Торско – Ямпол (по източния фланг на Лиман - бел. ред.)", предупреждава Z-каналът.

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"Ключовата задача тук и сега е противодействието срещу дроновите отряди на противника, които играят ключова роля в плановете му. Те нанасят удари по логистиката, търсят нашите отряди и без подобна работа обстановката може да се влоши. Още повече, че при ВСУ в това направление е особено развито използването на наземни роботизирани комплекси. На нито един друг участък от фронта няма такава гъстота на наземните роботизирани комплекси.

Да се хвърлят хора и техника в щурм при тези условия, би било критична грешка. Да се атакува Лиман в момента, е непрактично, много по-удобно е да се заеме отбранителна позиция и да се принуди противникът да допуска грешки и да изразходва дефицитния си личен състав", съветва "Архангел Спецназ".

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