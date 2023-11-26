Вечерен виц: Кой какво си мисли на прием?
Англичанина:
- Дойдох като джентълмен и си тръгнах като джентълмен!? Но дали там се държах като такъв?
Французина:
- Дойдох с брюнетка и си тръгнах с блондинка!? Но там с каква бях?
А българина политик си мисли:
- Защо не си приших още няколко джобове на сакото!?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове