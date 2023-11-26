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Вечерен виц: Кой какво си мисли на прием?

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Вечерен виц: Кой какво си мисли на прием?
Снимка: iStock

Кой какво си мисли на прием?

Англичанина:

- Дойдох като джентълмен и си тръгнах като джентълмен!? Но дали там се държах като такъв?

Французина:

- Дойдох с брюнетка и си тръгнах с блондинка!? Но там с каква бях?

А българина политик си мисли:

- Защо не си приших още няколко джобове на сакото!?

 

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