Вечерен виц: Кой какво си мисли на прием?

Кой какво си мисли на прием?

Англичанина:

- Дойдох като джентълмен и си тръгнах като джентълмен!? Но дали там се държах като такъв?

Французина:

- Дойдох с брюнетка и си тръгнах с блондинка!? Но там с каква бях?

А българина политик си мисли:

- Защо не си приших още няколко джобове на сакото!?

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