Вечерен виц: Марче, какво е станало
- Как какво - две деца, мъж...!
- Ти изяде ли ги ма?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове