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Вечерен виц: Марче, какво е станало

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Вечерен виц: Марче, какво е станало
Снимка: iStock/Guliver

- Леле... Марче, какво е станало с прекрасната ти фигура?

- Как какво - две деца, мъж...!

- Ти изяде ли ги ма?

 

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