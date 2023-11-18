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Вечерен виц: Много харесвам

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Вечерен виц: Много харесвам
Снимка: iStock/Guliver

- Много харесвам закръглени сочни жени...

- Но, Нютон, това няма как да го запишем в учебника...

- Добреее... Тогава пишете: "Колкото по-голяма е масата, толкова по-голямо е привличането"...

 

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