Вечерен виц: Много харесвам
- Но, Нютон, това няма как да го запишем в учебника...
- Добреее... Тогава пишете: "Колкото по-голяма е масата, толкова по-голямо е привличането"...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове