Вечерен виц: Мъжо, защо още не си...
- Вече се бръснах веднъж!
- Кога!?
- Когато започна да се обличаш!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове