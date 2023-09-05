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Вечерен виц: Мъжо, защо още не си...

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Вечерен виц: Мъжо, защо още не си...
Снимка: iStock/Guliver

- Мъжо, защо още не си се обръснал!? На театър сме тази вечер!

- Вече се бръснах веднъж!

- Кога!?

- Когато започна да се обличаш!

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