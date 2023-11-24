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Вечерен виц: Началник, едни деца току-що

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Вечерен виц: Началник, едни деца току-що
Снимка: iStock

Началник, едни деца току-що ни предадоха намерена чанта с 20 000 лева вътре.

- Колко? 10 000 лева ли?

- Да, 5000 лева.

- И като е празна, защо тогава ни я предават...

 

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