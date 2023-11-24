Вечерен виц: Началник, едни деца току-що
- Колко? 10 000 лева ли?
- Да, 5000 лева.
- И като е празна, защо тогава ни я предават...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове