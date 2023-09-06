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Вечерен виц: Разговор между мъж и жена

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Вечерен виц: Разговор между мъж и жена
Снимка: iStock/Guliver

Разговор между мъж и жена.

Той:

- Къде си била през целия ми живот?

Тя:

- Криех се от теб!

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