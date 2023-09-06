Вечерен виц: Разговор между мъж и жена
Той:
- Къде си била през целия ми живот?
Тя:
- Криех се от теб!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове