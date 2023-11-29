Вечерен виц: Рок концерт
- Брат, как беше вторият куплет?
- Не знам, питай солиста!
- Как беше вторият куплет?
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И той не знае и му казва да пита другия китарист, но и той не знае.
Пита барабаниста:
- Как беше втория куплет?
Обаче ония думка яко на барабаните и се провиква:
- На коя песен?
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове