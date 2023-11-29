Вечерен виц: Рок концерт

Рок концерт. Вокалиста се дере мощно, но по едно време забравя текста на песента. Обръща се към басиста, който дъни някво соло.

- Брат, как беше вторият куплет?

- Не знам, питай солиста!

- Как беше вторият куплет?

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И той не знае и му казва да пита другия китарист, но и той не знае.

Пита барабаниста:

- Как беше втория куплет?

Обаче ония думка яко на барабаните и се провиква:

- На коя песен?

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