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Вечерен виц: Скъпи, бях на фризьор

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Вечерен виц: Скъпи, бях на фризьор
Снимка: iStock

- Скъпи, бях на фризьор, маникюр и козметик! Какво мслиш.?

- Че ми вредиш - пълна си с оцветители, ароматизатори и консерванти...

 

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Вечерен виц: Скъпи, бях на фризьор

- Скъпи, бях на фризьор, маникюр и козметик! Какво мслиш.? - Че ми вредиш - пълна си с оцветители, ароматизатори и консерванти...   Вицове...

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