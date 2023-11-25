Вечерен виц: Скъпи, къде отиваш?
- На лов за зайци!
- Ама аз зайци не мога да готвя! Я по добре стреляй по картофи!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове